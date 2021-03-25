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緬釋放逾600抗爭者 多處「靜默示威」

2021-03-25 列印
　　緬甸軍周三早上釋放超過六百名在過去一個多月因參加抗爭行動而被捕及被扣留的示威者及記者，包括美聯社早前被捕的記者。不過仍有五十五人仍被扣留，有律師指相信他們會被控告。周三原定透過視像出席聆訊的國務資政昂山素姬，因網絡問題，聆訊要再延後至下月一日。

　　緬甸多處有「靜默示威」反軍事政變。緬甸國營傳媒指，昨日有六百二十八名被捕人士獲釋。據抗爭組織援助政治犯協會數字，自從軍事政變後，全國最少有二千人被捕。

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