哈里返新工 出任「影響總監」

英國的哈里王子在美國一間初創公司找到新工作！哈里周二宣佈加盟美國精神健康公司BetterUp任「影響總監」（Chief Impact Officer，見圖）。他更表示，對擔任新角色「真的感到興奮」。



哈里表示，他答應擔任這項工作，目的是喚起其他人對精神及心理健康的關注和重視，多一點討論，並為社區提供支援。在公司內，他不會管理人事，也不會有任何同事直接向他負責，但他可能會有一些時間需要前往 BetterUp 位於三藩市的總部上班。



哈里和夫人梅根去年三月開始卸下英國皇室成員的職務，帶同兒子阿奇去了美國加州定居。在早前播出的訪問節目中，他們揭露英國皇室內存在種族主義，鬧至滿城風雨。







