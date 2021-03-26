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東奧聖火傳遞 121天跑遍日本

2021-03-26 列印
東奧聖火傳遞 121天跑遍日本
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　　延期一年的東京奧運會火炬傳遞周四上午從日本東北的福島出發，展開為期一百二十一天的巡迴全國旅程，期間約有一萬名跑者接力，據悉巡迴範圍涵蓋了福島核事故的區域。

　　聖火傳遞出發地點是福島核事故廢爐作業據點、福島縣足球設施J-VILLAGE，組委會在足球中心的室內球場內設置主席台，於當地時間上午九時（香港時間上午八時）舉行出發儀式。

　　出席人士包括東京奧運暨殘奧組織委員會主席橋本聖子、奧運大臣丸川珠代、東京都知事小池百合子、福島縣知事內堀雅雄等人，以及女演員石原聰美、三度出賽殘奧射擊項目的田口亞希等五名東奧官方大使；因疫情儀式不向外開放。橋本形容奧運聖火是「黑暗盡頭的一束光亮」，希望正「等待綻放」。火炬接力的第一棒由獲女足世界盃冠軍時的主力隊員岩清水梓帶出。

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