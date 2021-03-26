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台超長貨輪「長賜輪」仍困蘇彝士運河

2021-03-26 列印
■「長賜輪」仍卡在蘇彝士運河中。美聯社
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　　台灣「長榮海運」超長貨櫃輪「長賜輪」仍卡在蘇彝士運河中，仍未知何時恢復通航。外電一度指，船隻已脫離擱淺，可以沿着運河岸線移動，但海事服務公司指，報道並不準確，目前仍然努力救出船隻。據報，一支荷蘭精英救援隊正連同重型裝備趕去現場支援，未知何時可以移離貨輪。

　　由於這條負責全球大約一成貨物貿易的交通幹道「大塞船」，據了解，兩邊出入口合共有近二百艘貨輪滯留，當中包括載有原油及化學品的船隻。另外，有報道指，衛生紙的供應亦可能受事件影響。由於疫情下家用衛生紙的需求急增，加上大型貨輪需求緊張，全球最大的巴西木漿生產商Suzano警告有可能會延後出貨。



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