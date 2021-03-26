facebook移除近百帳戶 涉針對維吾爾族人士黑客

社交平台facebook表示，移除了近百個與中國相關的黑客帳戶，指它們針對目前身處美國及加拿大等地的新疆維吾爾族社運人士、記者及異見人士等。據了解，被攻擊的目標不夠五百人，大多來自新疆地區，但主要生活在海外。據報指，黑客利用facebook散播惡意軟件、入侵他人設備及進行監視，又在應用程式商店上載以維吾爾族為主題的程式，吸引目標人物下載，或在facebook上冒充記者等，獲得目標人士的信任，誘使對方點擊惡意連結等。



該連結與熱門的維吾爾或土耳其新聞網站相似，另外黑客亦會建立網站模仿成Android的網上商店，令受害者下載藏有惡意病毒的字典或禱告應用程式。據報，facebook更發現，涉事的偽冒Android商店是由北京畢思特聯合科技有限公司及Dalian 9Rush Technology Co Ltd開發。



報道指， 目前不清楚幕後黑手是何人，有報道引述中國駐美大使館有就事件回應。據了解中國早前曾多次就此類網絡間諜的指控，作出否認。



