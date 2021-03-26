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美卿批中國行徑威脅安全　

2021-03-26 列印
美歐將重啟對話應對挑戰

　　自前美國總統特朗普與歐盟不和，令兩者關係冷淡後，在比利時布魯塞爾訪問的美國國務卿布林肯批評，中國的脅迫行徑威脅西方安全，雖不會要求盟友在站邊，但美方跟歐盟重啟對話機制，以應對中國挑戰和機遇。美國國務卿布林肯跟歐盟委員會主席馮德萊恩以及歐盟外交和安全政策高級代表博雷利會面，雙方同意啟動關於中國的雙邊對話機制，以論壇形式討論相關挑戰和機遇。

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