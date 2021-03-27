北韓承認試射彈道導彈 美斥構成嚴重威脅

北韓官媒周五早上報道，北韓周四試射了新型的「戰術導向飛行物」，並飛行了大約六百公里，準確擊中預定目標。美方指責北韓本周接連進行導彈試射，指北韓推行的核子和彈道飛彈發展計劃對國際和平及安全構成嚴重威脅。美國總統拜登揚言，如北韓繼續試射導彈，美國和盟國會作出反應。



拜登指：「我們會與我們的盟國及夥伴磋商，如果他們（北韓）選擇把行動升級，會有反應。我們會作出相應的回應。」他指，他同意奧巴馬指「北韓是最大的外交政策威脅和問題」的言論。他又表示，已準備好展開某些形式的外交工作，但條件是要達成無核化的最終成果。他補充說：「因此，我們現時正在做的，就是與我們的盟國磋商。」



