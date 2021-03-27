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《紐時》專欄作家 數碼文章叫價440萬

2021-03-27 列印
　　近半年掀起用「不可替代代幣」NFT形式出售及拍賣藝術品的疫下新潮流。《紐約時報》一名專欄作家周四售出他所寫的一篇文章的數碼版本，作價五十六萬三千美元（接近四百四十萬港元）。這是繼本月中一幅純數碼畫作拍賣成功後，另一宗順利進行的NFT交易。

　　那篇數碼文章題為《在區塊鏈購買這篇專欄文章》（Buy This Column on the Blockchain），是專欄作家魯斯（Keven Roose）寫的 。他想利用「NFT」形式出售自己的作品，測試一下市場。那其實只是一個電腦檔案。魯斯在那篇文章中寫道：「新聞工作者為甚麼不可以加入NFT派對？」

　　競投持續了二十四小時。結果，一名自稱為法辛（Farzin）的收藏家出價三百五十個單位「Ethereum」加密貨幣投得，相等於五十六萬三千美元。

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