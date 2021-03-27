  • 2021年3月27日 星期六
  • 28º
  • 66%
熱門： 新疆棉泰國疫苗IKEA陳奕迅

日報新聞 > 國際

特朗普fb帳號 未來幾周「復活」

2021-03-27 列印
　　美國前總統特朗普的facebook帳號將於未來幾周內解封。facebook行政總裁及始創人朱克伯格日前表示，facebook將根據監督委員會的建議恢復特朗普的帳號。特朗普競選新聞發言人傑森‧米勒（Jason Miller）早前透露，特朗普將會通過新平台重回社交媒體領域。

　　特朗普的facebook帳號是自國會山莊暴亂後被指煽動其支持者而被封。當時facebook及Instagram宣佈，將無限期暫停特朗普的fb及IG主頁，至少到一月二十日政權和平移交。朱克伯格日前表示，據監督委員會的建議，facebook將恢復特朗普的帳號。據彭博消息指，最快將在未來幾周內。

　　不過據米勒透露，特朗普準備在未來二至三個月內推出新社交媒體平台，更形容這一平台將會「重新定義社交媒體平台」，而特朗普將會通過新平台重回社交媒體。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd