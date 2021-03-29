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「長賜輪」前移17米 脫困時機仍未明

2021-03-29 列印
■貨輪已成功向前運行十七米，現場多艘拖船鳴笛慶祝。美聯社
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        「世界咽喉」依然「卡船」。台灣長榮海運大型貨櫃輪「長賜輪」，目前貨輪部份部件已重新運作，成功向前運行十七米。現場拖船鳴笛慶祝，不過當局稱目前仍未知道貨輪何時才能脫困。

　　蘇彝士運河管理局早前派出十四艘拖船，試圖利用潮漲的時間將貨輪浮起，目前已從貨輪抽走九千噸的壓艙水，並在船頭位置挖走近兩萬公噸沙泥，部份船身部件已重新運作。

　　貨輪已成功向前運行十七米，現場多艘拖船鳴笛慶祝。

　　現場有逾三百艘貨船正等待過河，部份船隻已繞道，經好望角繼續航程。當局稱因風勢強勁，拯救難度有所增加，目前仍未知道貨輪何時才能脫困。

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