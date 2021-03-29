梅根爸盼獲名嘴訪問 講述與女兒決裂始末

英國哈里王子及夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費訪問後，皇室的種族歧視爭議之亂開啟序幕。現在英媒再爆梅根的父親托馬斯，近日上門向奧花雲費致信，要求對方訪問自己，他想講述同女兒關係決裂始末。不過，他未能見到奧花雲費，最終將信由保安轉交。英媒《太陽報》引述消息人士指，梅根爸馬克爾親筆寫了一封信給奧花雲費，希望對方可以訪問自己。因為梅根爸在收看了哈里梅根的專訪後，覺得自己都應有機會發表意見，希望從自己的角度講述他和梅根決裂的始末。



目前已年七十六歲的馬克爾，上周四開車前往奧花雲費位於加州蒙特西托（Montecito）的豪宅，不過，他未能見到奧花雲費，只將一封信交給駐守在門外的保安。據悉，梅根與奧花屬好友關係。



