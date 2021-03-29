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日台企共同研發 用AI判定紅火蟻

2021-03-29 列印
　　中國廣東面臨火紅蟻的威脅，現在日本國立環境研究所（國環研）將與台灣企業共同開發新技術，使用人工智能（AI）務求一分鐘內在現場判定發現的螞蟻是否「紅火蟻」。國環研與台灣紅火蟻調查和驅除公司「蒙斯特農研」合作開發。據悉，AI從拍攝的圖像分析體型大小、顏色和絨毛等特徵，力爭一分鐘以內就在現場弄清楚。由於目前主流方式是在調查場所放置餌料和粘蟻裝置進行捕捉，再由專家用顯微鏡識別，需耗時一周以上才可判定。

　　自一七年日本首次確認了紅火蟻後，迄今已在十六個都道府縣的港口等處發現。





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