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三千難民逃入泰國境內 巴育：已準備地方收容

2021-03-30 列印
　　外電報道指，緬甸空軍的無差別轟炸，令緬甸民間的逃難情緒加劇，目前已知至少三千難民逃入了泰國境內。泰國首相巴育表示，當局已經準備好地方收容他們。美國總統拜登帶頭作出強烈譴責，指軍方的鐵腕鎮壓「絕對令人髮指」，歐盟也形容緬甸所出現的暴力「不可接受」。聯合國兒童基金會周日警告，指緬軍手段會為該國年輕一代帶來「災難性後果」。

　　對於邊境爆發難民潮，泰國首相巴育表示，不希望見到有大批難民湧入，但會從人道出發，當局已經準備好地方收容他們，但強調並無商討興建永久收容中心。不過隨著克倫軍的反抗升級，預期未來數周將出現破萬規模的難民潮。拜登指：「絕對令人髮指，而根據我所收到的報道，有許多人在沒完全沒有必要的情況下被殺。」

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