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「長賜號」已脫困 蘇彝士運河恢復通行

2021-03-30 列印
　　「世界哽咽」解困在即。在蘇彝士運河觸底擱淺的「長賜號」（Ever Given）昨日傳來連串好消息，先在凌晨四時重新浮起，據蘇彝士運河管理局最新消息，「長賜號」已脫困，運河恢復通行。不過，運河或需要約三天半才可疏導所有滯留船隻。路透社引述兩位海運消息人士指，該貨輪已經恢復了「正常航線」。運河管理局說，船身已不再橫臥堵塞河道，拖船行動會趁稍後潮漲進行，貨輪一旦移去湖區，運河就可復航。NBC的說法，長賜號現已八成脫淺，大大增添蘇彝士運河在短時間內重啟通行的希望。但當局目前仍未公佈運河航行重啟時間表。據報，原本取道蘇彝士運河的船隻有很多已改道，以繞過非洲南部好望角來往亞歐。

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