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小米新Logo「方變圓」 宣稱歷時三年完稿

2021-04-01 列印
　　小米春季產品發佈會上百花齊放，不但是史上新品最多的發佈會，除一口氣推出所有的新品外，宣佈更新品牌標誌（Logo）。不過由於外觀上只是將Logo「方變圓」，不少網民批評「搵笨」，更有人指「小米本身都有搵人笨」，而原研哉是「搵笨中的搵笨」。據報，小米全新標誌是由武藏野美術大學教授、日本設計中心（NDC）董事長原研哉親自操刀，歷時三年完稿。小米官方介紹，新的標誌採用了新的「超橢圓」輪廓設計，並重新設計了「xiaomi」字母Logo，表面上只是方變圓，但背後融入了「Alive」設計理念的思考，具備「超橢圓」數學之美的新Logo。

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