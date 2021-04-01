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京都櫻花已「滿開」 專家：或與全球暖化有關

2021-04-01 列印
　　日本多地櫻花較以往更早「滿開」，而京都上周五已「滿開」。據悉，是有記錄約七十年來最早，有當地氣候專家認為，是全球暖化而導致。京都櫻花在本月二十六日「滿開」，是有記錄以來近七十年最早的「滿開」，較過去三十年平均「滿開」日早十日。有學者據昔日文獻記載，更推算本年京都櫻花「滿開」很可能是歷來最早，指過去八百年最早「滿開」是三月二十七日，都比本年遲一日。氣候專家指，全球暖化加上熱島效應，令櫻花開得愈來愈早。



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