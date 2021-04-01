紐約菲女被當街拳打腳踢 各方譴責路人旁觀令人髮指

繼至上周五起至本周一已有三名亞裔婦人受襲，本周一一名菲律賓裔女子在紐約曼克頓時代廣場附近街上被一名魁梧男子拳打腳踢事件迅速發酵。有關片段流出後，各方齊聲譴責施襲者的行為，並對事發時無人出手援助感到震驚。片段所見，遇襲的六十五歲菲律賓裔婦人被一名個子高大、皮膚黝黑的男子，一掌推跌，繼而連環踢、踩多下。路人沒有理會，旁邊樓宇的保安員更把玻璃門關上。據保安員所屬的工會回應，在場保安員已停職，又指他當時有召喚其他人協助。據報，婦人送院後發現有盆骨骨裂，目前情況穩定。



紐約市長白思豪大為震怒，形容片段「令人嘔心及髮指」，又指有目擊者目睹整個事發經過但無人出手相救，「絕對不可接受」；欲角逐紐約市長一職、本身是亞裔的楊安澤也批，事發時路人冷眼旁觀，與紐約市所需要，是背道而馳；紐約州州長科莫形容，事件「可怕及令人反感」，已下令州警協助市警調查。至今未有人被捕。







