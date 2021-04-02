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紐約襲菲女疑犯 曾弒母入獄獲假釋

2021-04-02 列印
　　早前踢倒六十五歲菲律賓裔女子卡麗（Vilma Kari）疑犯已經落網。目前被起訴兩項仇恨犯罪的二級攻擊罪、一項仇恨犯罪的一級襲擊未遂，以及違反假釋規定等罪名。若罪成將再囚二十五年。而卡麗方面現時已出院回家休養。美國紐約警方指，現年三十八歲的男子艾略特（Brandon Elliot，圖）於二○○二年因持刀弒母，被判終身監禁，去年才獲假釋出獄。紐約警方及檢控部門指，據公眾線報，周三凌晨在距離案發地點僅幾個路口的西四十街住所拘捕艾略特。他被指周一在時代廣場附近踢倒菲裔女子卡麗，並向她的頭部連踢數腳。

  據事發時未有施援的兩名保安所屬工會引述，兩人見到艾略特持有刀具，決定等待對方離開後才向警方求助。



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