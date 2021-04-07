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聲稱保護運動員免受新冠威脅 ﻿北韓﻿﻿不派隊參加東奧﻿

2021-04-07 列印
■南韓政府官員和政界人士本來期望今屆東奧可讓南、北韓政府代表見面。美聯社
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　　南韓韓聯社周二早上報道，據北韓體育省營運的網站《朝鮮體育》早上發佈的消息，北韓考慮到新冠肺炎疫情的最新形勢，已決定不會派出運動員參加今年舉行的東京奧運會。日本奧運大臣丸川珠代表示，正在確認消息，而原本日本對北韓的制裁措施於四月十三日到期，不過北韓不參加京奧消息一出，日本內閣會議昨天決議，對北韓的制裁延長兩年。

日方對北韓制裁延長兩年

　　據報道，朝鮮奧林克匹克委員會於上月二十五日在首都平壤以視像連線方式舉行大會，商定按照委員們的建議，不派代表團參加第三十二屆奧運會，以保護運動員免受惡性病毒造成的全球性衞生危機的威脅。日本奧運大臣丸川珠代表示，正在確認消息，暫時不會評論事件。不過日本內閣會議昨天決議，因北韓的核武、發射飛彈與綁架日本人等問題沒有具體進展，對北韓的制裁延長兩年。

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