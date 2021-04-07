日方對北韓制裁延長兩年
據報道，朝鮮奧林克匹克委員會於上月二十五日在首都平壤以視像連線方式舉行大會，商定按照委員們的建議，不派代表團參加第三十二屆奧運會，以保護運動員免受惡性病毒造成的全球性衞生危機的威脅。日本奧運大臣丸川珠代表示，正在確認消息，暫時不會評論事件。不過日本內閣會議昨天決議，因北韓的核武、發射飛彈與綁架日本人等問題沒有具體進展，對北韓的制裁延長兩年。
本地新冠疫情緩和之際，又要擔心變種病毒流入社區。有專家建議港府禁止變種病毒肆虐的菲律賓、巴基斯坦及印度航班抵港；或考慮要求外傭中介公司安排外傭先接種新冠疫苗才來港。本港暫錄得一百七十三宗變種病毒輸入個...
2021-04-07
台灣花蓮上周五台鐵太魯閣號列車撞上工程車事故，造成五十人死亡，至少二百人受傷。昨日據列車上系統及行車紀錄器的相關紀錄，研判列車司機的反應時間僅有七秒，但由於有小彎阻擋視線，司機已於最後四秒，多次手動煞...
2021-04-07
南韓韓聯社周二早上報道，據北韓體育省營運的網站《朝鮮體育》早上發佈的消息，北韓考慮到新冠肺炎疫情的最新形勢，已決定不會派出運動員參加今年舉行的東京奧運會。日本奧運大臣丸川珠代表示，正在確認消息，而原本...
2021-04-07
又一居毗鄰港鐵九龍塘站及商場又一城，是次為大家精選的罕有頂層連天台放盤，面積628方呎，3房1套設計，附連480方呎天台，裝潢明淨清雅，站於天台，不但將附近市景盡收眼底，更可遠眺連綿翠山。 又...
2021-04-07
投資者憧憬疫後經濟復甦，推動美股周一上升並創新高，周二早段則窄幅上落，美股三大指數個別發展，其中標普500指數早段高見4085點再創新高；杜指則跌33點，見33493點；納指升40點，報13745點。...
2021-04-07
今晚歐聯八強首回合拜仁慕尼黑主場大戰巴黎聖日耳門，主隊前鋒羅拔利雲度夫斯基因膝傷缺陣，但聖日耳門主帥普捷天奴坦言拜仁依然是強敵，全因拜仁坐擁由湯馬士梅拿、甘美治、利萊辛尼和京士利高文組成的助攻戰隊。四人今仗勢領軍擊破聖日耳門的個人主義足球，取下首回合勝利，捧主勝。（Now643、有線616、656台周四凌晨3:00直播） 羅拔利雲度夫斯基於三月尾國際賽中右膝受傷，預計休息四周，無疑是對拜仁慕尼黑的重大打擊，卻未有令聖日耳門主帥普捷天奴鬆懈，後者坦言拜仁依舊是強隊：「拜仁並非只得利雲度夫斯基一人，他們的強大源於默契十足的團隊足球，我們未至於蠢到因利雲缺陣而放鬆。」 助攻四人組...
2021-04-07
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
ViuTV昨日舉行5周年台慶，即席宣佈與著名大導演杜琪峯有合作計劃，MIRROR亦乘機自薦望能拍黑社會題材喜劇！MIRROR又澄清與私追Fans的糾紛，姜濤罕有主動發言，明言不會利用及出賣Fans！ ...
2021-04-07
近期新冠肺炎疫情的日均確診病例回落至單位數字，且間中零本地確診，而源頭不明個案只是零星出現，但港人不應掉以輕心，因為同一期間，由境外輸入的染疫個案持續上升，尤其來自菲律賓的入境者，相信多數是外傭。有傳染病學專家要求港府暫停菲國人士來港，但當局遲疑未決，情況不理想。 截至前天，本港錄得一百七十三宗變種病毒個案，全部屬輸入類別，當中七十三宗來自菲律賓，佔約四成二；亦有三十五宗來自巴基斯坦，十三宗來自印度。從菲律賓輸入的變種病毒傳染力強，港人必須警惕，一旦病毒在本地傳開，極可能觸發新一波嚴重的疫情，引起災難性結果。 現在從菲國入境者，登機前要出示病毒檢測陰性結果證明，抵埗後也要接...
2021-04-07
獲馬會簽發牌照至馬季煞科的英國騎師班德禮，早前已經抵港，目前正在隔離中，預期要多十天時間才完成隔離，屆時他要再次接受核酸檢測，並取得健康證明才可以正式報到，繼而辦理所須手續，預計最快可在本月二十一日的跑馬地夜賽登場。 馬場浮世繪
2021-04-07