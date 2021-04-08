紐約菲女被打事件 兩旁觀保安被炒魷

一名菲律賓裔女子上月底在紐約曼克頓時代廣場附近街上被一名魁梧男子拳打腳踢、旁人冷眼旁觀，事件引起激烈爭議。攝錄片段顯示事發現場隔離一幢建築物內兩名保安員馬上關上玻璃門，沒有向該名女子伸出援手。最新消息說，該兩名保安員已經被開除。事發現場是紐約曼克頓第四十三街三百六十號大廈對出的行人路。那幢大廈的大業主布羅德斯基公司周二發表聲明，表示已經完成調查，決定把該兩名袖手旁觀的保安員革職。



該公司指出，大廈大堂拍下的全部片段，顯示在三月二十九日事發當天，當施襲者離開現場後，兩名保安員走出去協助受害人，並截停一輛警車，但很明顯，他們沒有依照緊急及安全程序去做。聲明稱：「我們對這宗事故感到極之懊惱和震驚。我們心中記掛着該名受害人。」據報，住在該幢大廈的一批居民曾聯署去信求情，但公司管理層最終還是決定把兩人「炒魷」。



