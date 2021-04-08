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伊朗商船紅海遇襲　有指以色列發動襲擊

2021-04-08 列印
　　伊朗有商船於紅海遇襲。據伊朗外交部發言人哈蒂布扎德指是遭到水雷襲擊，船體受到輕微損壞，無人傷亡。爆炸原因正在調查中。

　　美軍中央司令部立即表示，美軍不涉及事件。而《紐約時報》引述華府官員指，獲以色列知會，是他們向商船發動襲擊。以色列當局暫時未有回應事件。

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