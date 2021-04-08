罕有超人漫畫 2500萬賣出破紀錄

一本十分罕有和珍貴的超人漫畫書，在一宗交易中以三百二十五萬美元（逾二千五百萬港元）賣出，創下了一個高紀錄。這本漫畫書名叫《Action Comics》，於一九三八年出版，是超人第一次在這個世界亮相。它在 ComicConnect.com 拍賣網站安排的一次私人交易中賣出，打破了二○一四年另一本漫畫書所創的三百二十萬美元（二千四百九十萬港元）舊紀錄。ComicConnect.com 行政總裁祖爾佐洛稱：「這本漫畫書真正是超級英雄作品的開始。」



書中的情節，講述超人的來源，如何從一個星球來到地球，化身成為一個名叫克拉克．肯特（Clark Kent）的男人。這冊漫畫當年印刷了數以十萬本，但保留到現在的估計大約只有一百本。







