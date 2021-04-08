哈里梅根製作首部紀錄片

去年與影片串流播放平台Netflix簽署合約的英國哈里王子和夫人梅根周一公佈第一個製作節目，是一個名叫《不可征服的心》（Heart of Invictus）的紀錄片系列，由兩夫婦創立的Archewell Productions公司負責製作，交給Netflix播放。攝製隊將會走訪世界各地，追蹤一批競賽者。他們都是殘障退伍軍人，在執行任務時受重傷或患過重病，改變了他們的一生。整個節目將會記錄他們如何為荷蘭海牙「不可征服運動會」作準備。



在製作過程中，哈里將會擔任執行監製，並會出鏡。他聲明：「我感到非常興奮，也為整個『不可征服』社群持續不斷地激勵及療瘉全球、發揮人類潛力及作出貢獻，感到驕傲。」







