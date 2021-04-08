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美試射高超音速導彈失敗

2021-04-08 列印
　　美國研發高超音速（Hypersonic）導彈的計劃遭遇挫折。一架「B-52H 同溫層堡壘」（B-52H Stratofortress）轟炸機本周一從加州愛德華兹空軍基地起飛，運載一枚 「AGM-183A」高超音速導彈進行試射，但導彈沒有按原定計劃發射出去。該架轟炸機原機飛返基地。今次是美軍展開「空中發射快速反應武器」（ARRW）計劃以來，第一次為「AGM-183A」高超音速導彈進行推進發射試驗。空軍發表聲明，證實該枚導彈未能完成發射程序，仍然安全地卡在戰機上面，原機飛返基地。

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