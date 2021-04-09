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福島核廢水將滿溢 日政府擬稀釋後排入海

2021-04-09 列印
福島核廢水將滿溢 日政府擬稀釋後排入海
福島核廢水將滿溢 日政府擬稀釋後排入海
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　　日本的福島第一核電站核廢水問題仍未解決，預期明年就達至容量上限。日本政府打算本月十三日召開會議，預料會上決定把已稀釋的核廢水排入大海。

　　首相菅義偉周三與日本的漁業組織會面，說明有關核廢水排放，漁民對此堅持反對。菅義偉就指，會努力把負面觀感降至最低。

　　目前福島第一核電站持續產生含「氚」的核廢水，據了解包括穩定反應爐內熔融核燃料而成的冷卻廢水及地下水和雨水，每天以一百四十公噸的速度持續增加，預料儲水槽明年秋天全滿。

　　日本政府正尋求辦法處理，現時打算把已稀釋的核廢水排入大海。

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