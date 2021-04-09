福島核廢水將滿溢 日政府擬稀釋後排入海

首相菅義偉周三與日本的漁業組織會面，說明有關核廢水排放，漁民對此堅持反對。菅義偉就指，會努力把負面觀感降至最低。
目前福島第一核電站持續產生含「氚」的核廢水，據了解包括穩定反應爐內熔融核燃料而成的冷卻廢水及地下水和雨水，每天以一百四十公噸的速度持續增加，預料儲水槽明年秋天全滿。
日本政府正尋求辦法處理，現時打算把已稀釋的核廢水排入大海。
司機 亡命飆車警開槍制服 一名男子駕車載着女友及女兒，沿吐露港公路往沙田期間遇上警方截查，他拒絕停車並高速狂飆，不斷衝燈，先後撞擊七輛汽車，更險夾到警員。疑車駛至沙田銀城街時受阻，警員多番警...
2021-04-09
台鐵太魯閣號出軌事故，涉事現場的工程車上對話曝光，除工程負責人李義祥已被羈押禁見外，再一越南籍工人以涉嫌過失致死被羈押禁見。而昨日亦是事故死者的「頭七」，台鐵在事故時間全部列車一同鳴笛悼念。 運安會運...
2021-04-09
日本的福島第一核電站核廢水問題仍未解決，預期明年就達至容量上限。日本政府打算本月十三日召開會議，預料會上決定把已稀釋的核廢水排入大海。 首相菅義偉周三與日本的漁業組織會面，說明有關核廢水排放，漁民對此...
2021-04-09
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並紛錄用家承接，利嘉閣助理分區經理武秉強表示，小西灣藍灣半島7座高層H室，面積566方呎，三房連套房間隔，望山景，原叫價980萬，議價後減價30萬，以950...
2021-04-09
美國股市周四早段別發展，雖然勞工市場表現差過預期，但在大型科技股帶動之下，標普指數曾升0.3%，至4093點，創歷史新高；納斯達克指數升幅更大，早段已升0.97%。至於杜指則偏軟，曾挫百點，惟其後跌幅...
2021-04-09
上仗反輸給阿士東維拉之後，富咸英超三連敗排尾三，領隊史葛柏加罕有地遷怒球員。今晚聯賽主場鬥近況未如理想的狼隊，他強調對護級至關重要，希望眾將知恥近乎勇，而且中鋒阿歷山大米祖域及時回勇，有力領軍奪救命三分，主勝捧得過。（Now621台周六凌晨3:00直播） 自三月七日作客一球小勝利物浦後，富咸未能乘勝追擊反而狀態下滑，英超錄得三連敗劣績排尾三，多踢一場卻落後尾四的紐卡素三分。他們上仗作客維拉領先一球形勢大好，卻於最後十二分鐘連失三球倒輸1:3，史葛柏加罕有怒斥球員態度幼稚，萬一護級失敗實咎由自取。 米祖域獨力撐起鋒線 展望今晚一戰，史葛柏加矢言對護級十分關鍵，寄望眾將...
2021-04-09
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
去年11月，27歲的余香凝（Jennifer）閃嫁40歲有米男友陸政渡（Tim），並於聖誕節公佈陀B喜訊，預產期為夏天。由於醫生指胎兒偏細，Jennifer為谷「大肥B」開始密密食增肥，話咁快體重暴升...
2021-04-09
阿斯利康疫苗與接種後出現血栓的關係，備受各國關注。即使歐洲藥物管理局也指一種罕見的血栓問題，是阿斯利康疫苗的「非常罕有副作用」，但仍認為接種的利大於弊；英國則審慎回應，擬向三十歲以下國民提供其他疫苗。港府必須密切跟進事態的發展，早作籌謀，研究取代阿斯利康疫苗的方案，以應付一旦疫苗護照成事，公眾對接種疫苗的大需求。 迄今為止，本港的接種率並不理想，僅有百分之七點五人打了針，相信大部份市民仍抱觀望態度，他們最大顧慮，是各種疫苗的副作用。在歐洲，阿斯利康疫苗涉引起年輕接種者出現血栓，料港人對這種仍未入口的疫苗，將會敬而遠之。港府要搜集這種疫苗的最新資訊，一旦不採購，要適時決定是否...
2021-04-09
昨晚的快活谷賽事，騎師王在隔晚開飛的時候，潘頓是一點六倍的頂頭大熱，因為他的多匹座騎都是熱門實力分子，備受重視可以理解。然而，騎者最終的成績卻令到捧場客非常失望，皆因他只憑「五邑之星」和「喜蓮慧星」交...
2021-04-09