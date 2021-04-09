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北愛爾蘭連場騷亂 大批青年燒巴士

2021-04-09 列印
■大批青年在貝爾法斯特「和平牆」附近燒巴士。美聯社
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　　北愛爾蘭首府貝爾法斯特自上周起爆發連場騷亂，情況愈演愈烈。周三更有大批青年在市內親英地區大肆搗亂，騎劫一輛巴士及放火，又擲石頭襲擊一間警署。英國首相約翰遜對情況表示關注，呼籲民眾保持冷靜。

約翰遜呼籲冷靜

　　大批青年周三在貝爾法斯特西面一個名叫「和平牆」的地點附近的桑基爾路上聚集 。有人騎劫一輛巴士，繼而放火把巴士焚毀。約翰遜回應「深切關注」近日在貝爾法斯特發生的暴力事件，指「解決分歧的方法，是透過對話，而不是使用暴力或作出犯法行為。」自衝突以來，有滋事份子放火燒車及向警察投擲汽油彈，已令數十名警員受傷。

　　英國落實退出歐盟後，當局實施新政策，在北愛爾蘭和聯合王國其他地區之間設立新的貿易壁壘，令北愛許多民眾感到不滿。貝爾法斯特市內的親英社群特別感到憤怒。

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