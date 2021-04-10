軍方限制通訊 大城市寬頻網受阻 ﻿緬甸叛軍﻿﻿正組成聯盟﻿

緬甸局勢持續緊張。有消息指少數民族軍的卡倫民族聯盟（KNU）與全民盟CRPH正進行建立聯邦聯盟的談判，KNU更透露對廢憲表示歡迎。緬軍以及KNU都對前國務資政昂山素姬的決定不滿。軍方亦被指繼續限制通訊，大城市光纖寬頻網絡服務據報受阻。



緬軍發言人蘇敏敦接受美國有線新聞網訪問時堅稱，在當地發生的不是政變，而是軍方調查選舉欺詐期間保護國家；至於街頭流血事件都是暴動者的錯；更批示威者推小朋友上前線，指稱軍方不會射殺兒童。 他同時指，若被囚的國務資政昂山素姬的將軍父親看到現時緬甸，一定會覺得女兒是傻的。



同樣對昂山指責的還包括緬甸軍的敵人少數民族軍的卡倫民族聯盟（Karen National Union）。KNU指，早前他們許多人期望昂山素姬修改二○○八年憲法，但五年來都沒進展；更採取了鎮壓民族武裝組織的政策，令他們困擾。不過 KNU指，昂山現在應該明白，她認為自己可以更換軍隊是錯誤的，她的民族和解努力也失敗了。



KNU透露目前他們與CRPH進行談判，CRPH是代表當選的全國民主聯盟議員的機構，以討論建立聯邦聯盟的問題。而對CRPH廢二○○八年憲法， KNU就表示歡迎。對新憲章感到滿意，但如何克服障礙存在問題。



示威者土製武器與軍警衝突



周四早上，有示威者用自製武器組成自衞隊與軍警衝突，造成十一人死亡，約二十人受傷。當中更有十八人被捕，當局形容是暴徒。而緬甸駐英大使覺扎敏被撤職後，獲准繼續留英思考路向，英國消息人士指，英方依外交政策，必須同意軍政府做出跟覺扎敏有關的決定。



另外，美國制裁緬甸國營寶石公司，以切斷軍政府資金來源。







