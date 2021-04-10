  • 2021年4月10日 星期六
  • 26º
  • 52%
熱門： 賞你住阿布泰方東昇尋人記黃嘉威

日報新聞 > 國際

蘇彝士運河管理局扣船索償

2021-04-10 列印
　　蘇彝士運河雖然已復通，不過肇事船隻長賜號至今仍被扣在大苦湖。蘇彝士運河管理局周四指，長賜號將會一直停留當地，直至完成調查並支付賠償金。據報，埃及向船東日本正榮汽船索償十億美元賠償費；正榮汽船則指，未聽聞埃及要先收賠償再放行的要求，但承認仍在磋商賠償金額。

　　蘇彝士運河管理局沒有解釋如何得出十億美元這個數目，亦未透露長賜號脫困費用。運河過境費一直是埃及重要的收入來源之一，長賜號擱淺近一周令埃及政府損失最少九千五百萬美元收入。埃及曾指不排除訴訟的可能性，據過往涉及大型貨櫃輪的事故，賠償金額多數超十億美元。

　　負責貨船保險的英國公司UK Club首席索賠官預計，蘇彝士運河管理局會向所有持份者要求索償，賠償金包括運河損壞費，和收入損失。此外，目前一些重要港口積滿貨櫃，有國際物流公司預估，「卡船」後遺症的負面影響，將於未來數周在全球貿易供應鏈不斷浮現。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd