  • 2021年4月10日 星期六
  • 26º
  • 52%
熱門： 賞你住阿布泰方東昇尋人記黃嘉威

日報新聞 > 國際

前美式足球員槍殺五人復吞槍

2021-04-10 列印
　　美國南卡羅來納州本周三發生駭人槍擊案，一位當地名醫和另外四人遭到槍殺，死者包括兩名兒童。疑兇是前職業美式足球聯盟（NFL）球員、三十二歲的亞當斯（Phillip Adams），隨後亞當斯被發現在父母家中吞槍自盡。美國總統拜登周四亦宣佈，簽署六項行政令規管槍械暴力，他指槍械暴力是美國的流行病，在國際上令美國難堪。

　　周三槍擊案的死者，包括七十歲醫生萊斯利、其六十九歲妻子芭芭拉和兩名年僅五歲和九歲的孫兒，及一位事發時在該住宅工作的三十九歲冷氣技工劉易斯。另有一名三十八歲冷氣技工也被槍傷，情況嚴重。有消息指因為萊斯利拒絕向亞當斯處方止痛藥，亞當斯於是報復。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd