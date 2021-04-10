  • 2021年4月10日 星期六
  • 26º
  • 52%
熱門： 賞你住阿布泰方東昇尋人記黃嘉威

日報新聞 > 國際

五億LinkedIn用戶資料遭黑客放售

2021-04-10 列印
　　微軟旗下專為職場人士設立的社交網站平台LinkedIn也傳出私隱疑慮，約五億名用戶資料被放到黑客網站上拍賣。不過LinkedIn 強調不是資料外洩事件。

　　LinkedIn發官方聲明指，的確有會員資料被拿去拍賣的情形，但那些數據實際上是由許多網站和公司匯集而成，包括用戶在LinkedIn公開的資料。強調不是資料外洩事件，因為沒有發現私密帳戶數據被外洩，但也警告，任意竊取或濫用會員數據，一經發現公司將會追究法律責任。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd