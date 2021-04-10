  • 2021年4月10日 星期六
  • 26º
  • 52%
熱門： 賞你住阿布泰方東昇尋人記黃嘉威

日報新聞 > 國際

出土3000年 保存仍良好 樂蜀發現「失落的黃金城」

2021-04-10 列印
出土3000年 保存仍良好 樂蜀發現「失落的黃金城」
Previous Next

　　埃及南部城市樂蜀發現距今三千多年的古埃及重要都城遺址，包括街道、房屋等遺跡，被稱為「失落的黃金城」。美國約翰霍普金斯大學埃及藝術與考古學教授布賴恩形容，這是繼圖坦卡門古墓後，當地第二個最重要的考古發現。

　　埃及考古學家哈瓦斯發表聲明說，該遺址位於樂蜀西岸，是當時最大的具有行政和產業功能的城市，其歷史可追溯到古埃及新王國時期第十八王朝法老阿蒙霍特普三世執政時期。 哈瓦斯說，今次考古挖掘工作於去年九月開始，除房屋、街道以及生產生活區域外，還陸續出土了一些戒指、聖甲蟲、彩色陶器和帶有阿蒙霍特普三世王名的泥磚。 目前發現的房屋牆壁最高達三米，整體保存狀況良好。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd