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復仇者聯盟進駐加州迪士尼

2021-04-10 列印
　　美國加州迪士尼樂園將於六月四日向公眾開放全新的復仇者聯盟園區（Avengers Campus），讓超級英雄粉絲有機會探索漫威（Marvel）宇宙中的標誌性景點，與復仇者們見面，參與遊樂設施等。加州迪士尼關閉逾一年後，即將於本月三十日重新開放，屆時將實施一些防疫限制措施。

  復仇者聯盟園區定於六月四日開放，設有多個項目，包括世界工程大隊（WEB）、銀河系守護者——任務：BREAKOUT！、奇異博士的遠古聖殿、蛛網發射者之蜘蛛俠大冒險等。粉絲們除了可以見到自己喜歡的超級英雄，品嚐創意美食外，還可以探索探尋復仇者的目的地，體驗類似超級英雄的現象。

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