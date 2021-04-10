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上海宜家分店掀搶購潮

2021-04-10 列印
■新疆棉花農用機器輔助幫手播種。新華社
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　　瑞典品牌H&M早前因一份拒用新疆棉花的聲明而被內地網民抵制，瑞典家具品牌IKEA（宜家）亦受到牽連。但是近日上海宜家徐匯店因為要裝修而進行三折促銷，引起當地民眾排隊搶購。據報，徐匯店料於本月開始裝修，至八月才重新開幕，因此全店貨品目前都在減價促銷。

　　一個原價七十九個九人民幣的坐墊減至九個九人民幣，每人限購五個，引起不少人搶購。雖然大批網民曾出征宜家的微博揚言抵制，但是在特價面前，群眾受不住誘惑，紛紛搶購。



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