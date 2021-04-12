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中美乒乓外交半世紀 崔天凱：雙方須跨越分歧

2021-04-12 列印
　　中美「乒乓外交」五十周年，上周六中美選手在上海參加乒乓球友誼賽（左圖）。在中美角力的當下，中國駐美大使崔天凱（右圖）稱，中美關係正面臨何去何從的關鍵選擇，雙方更應繼承和發揚乒乓外交所承載的相互尊重、求同存異精神，使合作成為中美共同的選項。

　　上周六是中美乒乓外交五十周年的紀念日，上海紀念中美乒乓外交的活動在國際乒乓球聯合會博物館和中國乒乓球博物館舉行。

　　國際乒乓球聯合會副主席施之皓和美國駐上海總領事館總領事何樂進，為中美乒乓球友誼賽開球，兩人更在開球後合影。

　　崔天凱在開幕式上指出，五十年前的乒乓外交「創造性地」為隔絕數十年的中共與美國兩國人民開闢了獨特的交往方式。以「乒乓外交」為啟示，中美當前可以也必須跨越分歧，尋求合作共贏的相處之道。

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