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阿婆打贏進擊白人？ 新片段流出

2021-04-12 列印
　　七十六歲華裔謝蕭珍在舊金山市場遇襲，其後反擊，事件再有新片段流出。原本大家都以為是「功夫婆婆」擊倒白人壯漢，沒料擊倒兇徒者並非一人！

　　片段顯示，傑金斯在襲擊謝婆婆前，曾被一名身穿黃色反光衣的人士追着暴打，傑金斯被打超過四十多下，其頭部更被多次擊中。

　　其後，傑金斯敗走數米，發現擺攤的謝婆婆，突然揮拳攻擊。

　　附近有保安人員見狀衝向傑金斯，將其制服並壓倒地上，謝婆婆亦憤然上前，以木棍攻擊其腳踝。

　　真相原來，大隻佬遭一群人擊倒，而非單靠「功夫婆婆」一人之力。

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