傳緬軍出動迫擊炮 單日最少82死

緬甸再出現大型血腥鎮壓。據緬甸獨立媒體引述數字，指緬軍上周五單日殺死了最少八十二人。而勃固市的死亡人數更是早前仰光單日逾百人死亡以來，最多人被殺的一天。據援助政治犯組織上周六指，當更多死亡個案獲核實後，恐怕勃固市的死亡人數會進一步上升。外界認為，其數字可信是因組織是經查及核實才公佈。



新聞網站「今日緬甸」和當地其他媒體指出，軍人搜集死者的屍體，然後棄在一座佛塔的空地上。更有消息指，軍隊殺人後搶屍，以混淆確實死亡人數。軍警上周五向勃固市發動的攻擊，是過去一周的第三次，出動到重武裝對付反抗軍方的示威者。有人指，軍警出動重型武器包括火箭發射的榴彈炮和逼擊炮對付示威者，但這項消息未能獲得證實。



「今日緬甸」報道更指，緬甸德穆鎮居民上周六用獵槍伏擊一支軍車車隊，並聲稱殺死了三名軍人。







