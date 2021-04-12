  • 2021年4月12日 星期一
  • 28º
  • 68%
熱門： 王祖藍ERROR口罩小姐曾志偉消費券

日報新聞 > 國際

北韓新型潛艇完成建造 正在物色下水時機

2021-04-12 列印
　　北韓又有新軍備消息傳出。據南韓媒體《韓聯社》引述政府消息人士指，韓美情報部門研判，北韓已經完成建造一艘三千噸級的新型潛艇，並正物色時機下水，以取得向美國施壓的最大戰略效果。

　　報道指，美國智庫日前偵測到咸鏡南道新浦造船廠出現連串活動跡象，軍方綜合情報認為，新型潛艇已經完成建造。日後可能用以試射北極星3型潛射彈道導彈，當局目前更投入建造另一艘中大型潛艇。現時推測有關三千噸級的新型潛艇，是由一千八百噸級的「羅密歐」級潛艇改造而成，長八十米，闊七米，可以搭載三枚潛射彈道導彈。圖為俄國的一千八百噸級的「羅密歐」級潛艇。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd