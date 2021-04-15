皇夫菲臘離世僅四天 女皇首履行公務

英國皇夫菲臘親王離世僅四日，與他結婚七十三載的英女皇伊利沙伯二世於周二首次執行君主職務，在溫莎堡主持皇室宮務大臣皮爾伯爵（Earl Peel）的退休儀式。皇室成員目前正為菲臘親王進行為期兩周的哀悼期，期間會在合適情況下繼續執行公務，皇室聲明指出，女皇周二在溫莎堡主持皮爾伯爵的退休儀式，並收回其皇室權杖和徽章。而女皇下一個公開行程就是本周六舉行的菲臘親王喪禮。據悉，雖然皮爾伯爵已退休，但對皇家儀式駕輕就熟的他，仍監督了整個葬禮的準備工作。



外界關注哈里王子與其兄長威廉王子會否因喪禮上會面而和好，據報目前兩人已通話，將會在喪禮早上再會面，而消息指凱特皇妃將會為兩人的關係從中斡旋 。







