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成都「熊貓專列」 可打牌唱K

2021-04-16 列印
　　主要來往在四川、重慶、貴州三地的旅遊列車「熊貓專列」，顛覆傳統火車乘搭模式，遊客可以在車上打麻將、淋浴、唱卡拉OK。「熊貓專列」是一架十二卡列車，共可搭載二百五十二名乘客，車內住宿分為二人房和四人房。除常規列車服務外，還引入酒店式的「管家」模式，為乘客提供貼心和個人化服務。

　　內媒引述熊貓專列列車長王磊指，「熊貓專列」最主要的特點就是「住宿加娛樂」。每節車廂都有恒溫淋浴系統，而且與酒店的系統是一樣的，全程都有無線網絡信號，列車上還有飲品供應。「熊貓列車」將根據營運情況，將路線漸漸拓展至全國。



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