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加國會視像會議 男議員「一絲不掛」

2021-04-16 列印
　　在家工作及網上視像會議仍然是疫情反彈地區的常態，加拿大一名國會議員周三參加聯邦眾議院的網上視像會議時，意外地以裸體形象現身熒幕不自知。眾議院議長安東尼·羅塔（Anthony Rota）表示，議員們即使在家中，也應留意攝像鏡頭和麥克風是否處於工作狀態。來自魁北克省的聯邦自由黨眾議員阿莫斯（William Amos）事後通過網絡社交平台解釋說，自己正在換衣服時，不小心打開了攝像鏡頭。他向眾議院全體同事表達歉意，並保證不會再犯。



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