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烏俄同日軍演 北約防長外長開緊急會議

2021-04-16 列印
■俄羅斯近期在俄烏邊境大規模增兵，聲稱是為了軍演。網上圖片
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　　烏克蘭東部局勢持續緊張，俄羅斯及烏克蘭不但相繼增兵當地，雙方更同日軍事演習。北約防長與外長舉行緊急會議，討論當地局勢。美軍據報取消在黑海部署軍艦。烏克蘭軍方發放演習片段，在南部與克里米亞接壤邊境地區模擬被敵軍坦克和步兵襲擊。烏克蘭國防部長引述情報指，俄羅斯在烏克蘭邊境集結十一萬兵力；又指俄方準備在克里米亞部署核武，但無證據。

俄羅斯海軍連日調動部隊，同一日在黑海演習，模擬射擊地面和空中目標，相信是回應美軍派遣兩艘軍艦到黑海，原定停留至下月初。不過，土耳其傳媒引述外交消息報道，美國已取消相關計劃。北約成員國外長和防長在比利時舉行緊急會議，商討烏克蘭東部局勢。

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