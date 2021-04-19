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俄烏互相驅逐外交官　傳英派軍艦聲援烏克蘭

2021-04-19 列印
　　俄羅斯與烏克蘭邊境的緊張對峙進一步升溫，英媒報道指，皇家海軍五月會派出兩艘軍艦前往黑海，以聲援烏克蘭。而北約兼歐盟成員國捷克上周六則宣佈驅逐十八名俄國外交官，指他們涉及二〇一四年捷克東部軍火庫爆炸案。較早前俄、烏已互相驅逐外交官。

　　據英國《泰晤士報》引述海軍高層消息人士報道，一艘配備防空導彈的皇家海軍45型（Type 45）驅逐艦，以及一艘23型（Type 23）反潛巡防艦，五月會由地中海出發往黑海。英方拒絕就此置評，但有消息指出英政府正和烏方合作，並籲俄方為局勢降溫。

　　捷克驅逐十八名俄羅斯外交官，指握有他們涉及二〇一四年捷克東部軍火庫爆炸案的「明確證據」。俄羅斯外交部指，捷克完全清楚驅逐俄使館人員的後果。

　　外交消息指，俄方可能關閉捷克駐俄大使館。

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