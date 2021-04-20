  • 2021年4月20日 星期二
  • 22º
  • 77%
熱門： 海港城ViuTV193TVB八達通

日報新聞 > 國際

日要求緬甸釋放被捕日籍記者

2021-04-20 列印
　　日本政府周一要求緬甸釋放一天前被保安部隊拘捕的一名日本記者。日本內閣官房長官加藤勝信就事件向緬甸要求解釋拘捕行動的原因，提供更多資料及盡快釋放該名記者。

　　加藤勝信沒有披露該名記者的名字，據日媒報道，他是以前曾效力《日本經濟新聞》的北角裕樹，目前以自由身長駐仰光及進行採訪。日本放送協會（NHK）引述目擊者說，他們目睹北角裕樹被捕及被帶離位於仰光的寓所。

　　加藤表示：「我們將繼續要求緬甸早日把他釋放，並盡最大努力保護現時身處該國的日本僑民。」

　　據了解，北角裕樹於本年二月軍事政變後，採訪時都一度被扣留。如消息屬實，便是他第二度被捕。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd