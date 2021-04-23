比利時駐韓大使夫人摑店員惹眾怒

又發生外交官配偶觸法後，因外交豁免權而沒有被懲罰的事故。南韓近日爆出有服裝店職員被外交大使的妻子掌摑致半邊臉紅腫事件，事件曝光後引起公憤，要求驅逐大使及其妻子，已演變成兩國外交事件。南韓外交部也提出正式抗議，並約見比利時駐南韓副大使，呼籲配合調查；比利時大使就發聲明，就事件代太太致歉，但指太太在本周初突然中風入院，未能配合調查。



本周初突中風入院



事件立即演變成外交事件，因根據《維也納外交關係公約》外交官及其家屬將被賦予免於逮捕或拘禁的身體不侵犯特權，和刑事管轄權等特權。為此有民眾聚集在比利時使館外抗議，要求比利時政府將相雪秋夫婦召回國，南韓外交部也提出正式抗議。周三更約見比利時駐南韓副大使，籲比利時使館配合調查，希望相雪秋能出面道歉，平息眾怒。



比利時大使隨後發表聲明，就事件代太太致歉，認為無論甚麼情況下，太太的反應是無法接受，但指太太在本周初突然中風入院，希望她盡快康復，然後配合南韓警方調查。







