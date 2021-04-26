西班牙漢「播新冠毒」被捕 最少22人中招包括嬰兒

涉案的四十歲男子在西班牙位於地中海的馬略卡島上的馬納科爾鎮被捕。他較早前咳嗽及發燒，體溫上升至華氏一零四度，但他仍繼續上班及去健身室做運動。他在公司內到處走動，除下口罩及對着同事咳嗽，並對同事說「我要把病毒傳染給你們所有人。」
當檢測結果顯示他呈陽性後，同事大驚，紛去檢測。結果，他的五名同事和三名光顧那間健身室的人其後被驗出對新冠肺炎病毒呈陽性反應。另有十四人包括中招者的家人及三名只有一歲大的嬰兒也被傳染。警方指出，幸好各人的病情都不算嚴重。
菲律賓新冠疫情嚴峻，港府由上周二啟動「熔斷機制」，禁止菲國民航客機來港十四天，導致本地外傭短缺問題惡化。有僱傭中介向本報透露，有家庭為「綁住」家中外傭，主動提前續約，加薪至六千元挽留姐姐。另外，有僱主...
2021-04-26
中國沿海的局勢緊張，解放軍海軍三型主戰艦艇周六正式入列，身兼中央軍委主席的國家主席習近平更親至海南三亞出席儀式。據軍事專家分析，是世界首次，表明國家經略南海的決心和意志，裝備將進一步加強解放軍維護國家...
2021-04-26
亞裔歧視近日來愈演愈烈。美國紐約曼哈頓再發生亞裔街頭遇襲事件，一名六十一歲亞裔男子被人從後推跌及多次踩頭，目前情況危殆。未知是否與仇恨犯罪有關，暫時未有人被捕 。紐約市警呼籲目擊者要提供詳情。 據美國有線新聞網報道指，案發於當地周五晚約八時半，據紐約警察局稱，該人於晚上八時二十分左右從東哈林區的拐角處走向受害者，受害者被推倒摔倒在地，受害者倒地後，多次被襲擊者踩踢頭部。按目前紐約市警公佈的片段可見，襲擊者最少踩頭六次，最終受害者已躺地沒有反應。 目前情況危殆 警方指：「襲擊者乘機逃脫，而受害人則重傷，目前已被運送到哈林的一間醫院。」 目前受害人的情況危殆。紐約警察局局長德莫...
2021-04-26
港鐵黃竹坑站「頭炮盤」晉環，日前上載樓書後，昨日（23日）公佈首批160伙價單，包括一至三房戶，其中一房戶折實1146.1萬入場，最快於下周開售。 路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指出，晉環首批160...
2021-04-24
為幫助受疫情影響而失業的打工仔解燃眉之急，由政府提供擔保的失業貸款──「百分百擔保個人特惠貸款計劃」終於出爐。據悉，該計劃最快或於周三正式接受失業人士申請貸款，上限八萬元，貸款利率僅一厘，若如期還清所...
2021-04-26
李斯特城中場占士麥迪臣早前因傷落選英格蘭名單，今夏出戰歐洲國家盃的機會成疑。為了重返三獅，此子今晚英超主場對水晶宮勢拚命爭取表現，而且狐狸近三次對賽兩勝一和佔優，故讓球主客和讓一球「主勝」可捧。（Now621台周二凌晨3:00直播） 自二月廿一日英超對阿士東維拉後，麥迪臣就因臀傷缺陣了六周，期間缺席了上月尾世界盃外圍賽，因而有傳已被領隊修夫基打入冷宮，入選三獅歐國盃大軍機會極微。故此，他上場聯賽地頭三球大勝西布朗傷瘉首任正即搶韁，交出四次關鍵傳送之多，矢言努力追回失地：「我要盡快重拾狀態！」 沙夏啞火苦了水晶宮 水晶宮首席射手韋費特沙夏近八場國際及球會賽事，入球和助...
2021-04-26
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
近年減產的鄭伊健主力靠走埠登台及開巡唱吸金，獲外界封為「隱世樓王」的他，除了市值約6,500萬港元、現居的淺水灣雅景閣1,600呎獨立屋外，還手持海外及黃埔花園、西貢村屋、匡湖居獨立屋等物業，保守估計...
2021-04-26
外圍新冠疫情惡化，令人觸目驚心。以印度為例，確診人數不斷攀升，最新單日染疫者高達三十五萬人。菲律賓疫情也十分嚴重，單日新增九千六百人確診。港府為了防止病毒輸入，由上周二起向印度、菲律賓和巴基斯坦三國實施「熔斷機制」，暫停三國飛機來港兩個星期，直至五月四日為止。當局要加強注視外地疫情的發展，外防措施，寧緊勿鬆。 近日本港發現的新冠肺炎確診個案，外來多過本地，顯示病毒正在攻港，尤其是傳染力更高的變種病毒，港府不能掉以輕心，即使本地已對入境者實施嚴格的酒店隔離檢疫政策，但變種病毒「狡猾」，已經發生有外傭在酒店開房門，疑從鄰近有病者的房間抽入「毒氣」，結果中招，反映變種病毒防不勝防...
2021-04-26
昨日舉行三場國際一級賽，難得馬會亦配合政府的防疫政策，進一步放寬入場人數限制，還重新開放投注櫃位讓馬迷投注，令到馬場處處都顯得更加熱鬧，無論是沙圈和看台都恢復人氣。此外，昨日的三場大賽亦恢復了在草地拉...
2021-04-26