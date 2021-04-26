西班牙漢「播新冠毒」被捕 最少22人中招包括嬰兒

西班牙警方拘捕了一名涉嫌「故意播毒」的新冠肺炎患者。據報，他故意把病毒傳染給最少二十二人，當中包括三名只有一歲大的嬰兒。當局已落案起訴他襲擊及傷害他人的罪名。



涉案的四十歲男子在西班牙位於地中海的馬略卡島上的馬納科爾鎮被捕。他較早前咳嗽及發燒，體溫上升至華氏一零四度，但他仍繼續上班及去健身室做運動。他在公司內到處走動，除下口罩及對着同事咳嗽，並對同事說「我要把病毒傳染給你們所有人。」



當檢測結果顯示他呈陽性後，同事大驚，紛去檢測。結果，他的五名同事和三名光顧那間健身室的人其後被驗出對新冠肺炎病毒呈陽性反應。另有十四人包括中招者的家人及三名只有一歲大的嬰兒也被傳染。警方指出，幸好各人的病情都不算嚴重。



