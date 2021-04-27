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切爾諾貝爾核事故35周年 烏克蘭民眾辦悼念活動

2021-04-27 列印
　　烏克蘭切爾諾貝爾核事故三十五周年，當地民眾舉行悼念活動。

　　一九八六年四月二十六日凌晨，切爾諾貝爾核電廠第四號反應堆因操作不當爆炸。當時蘇聯數字指，有三十一名工人和消防員受到嚴重輻射死亡。聯合國估計有四千人死於與輻射有關的疾病。核電廠一帶約三十公里範圍至今仍為禁區。

　　美國國立研究機構追蹤了事故的倖存者及其一百三十位事故後出生的後代，對比其基因排序發現，受輻射影響的人士下一代的基因不受拖累。研究有望幫助日本福島事故後一直因核問題而未敢懷孕的部份日本女性釋疑。

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