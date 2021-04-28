印尼潛艇53官兵遇難 出發前曾參加送別會

印尼潛艇「KRI Nanggala-402」在深海斷裂成三截，艇上五十三名官兵全部遇難後，海軍周一公開一段攝錄片段，顯示艇上官兵出發執行最後一次航行及演習前，在艇上參加一個送別聚會，圍在一起唱一首送別歌。



這段片段是於一周前拍的，顯示一批士兵圍在一起，同唱印尼流行曲《Sampai Jumpa》（即待會見的意思）。官員日前宣佈，已經找到上周三在峇里海域沉沒的「KRI Nanggala-402」的殘骸，艇身沉在海牀上，斷成三截。當局證實艇上五十三名官兵無一生還。



在片段中，見到其中一名士兵負責彈結他，其他官兵或坐或站在他周圍，他們更一同唱歌。軍方發言人透露，他們當時是參加一個聚會，送別即將離任的海軍潛艇部隊司令。



