軍方發表聲明稱：「美國軍艦上的人員多次透過駕駛台對駕駛台的無線電通訊和其他揚聲裝置，向對方發出警告，但那三艘快艇沒有理會，繼續高速靠近美軍艦。」據悉雙方最接近的時候，相距只有大約六十二米。
美軍軍艦「霹靂號」（USS Firebolt）人員多次開火示警，快艇就隨即駛走，與美艦保持安全距離。美方指出：「伊朗的行動增加了產生誤會及撞船的風險。美軍軍艦上的指揮官保留作出自衞的權利。」
警員在街上巡邏，截查疑人，是防止罪行的重要工作。一直以來，警察截查疑人時，以通訊機向「總台」報告疑人身份證號碼等資料，往往等數分鐘才獲回覆。為加快截查程序，警方下周三起陸續安排二千八百名前線人員試用新...
2021-04-29
《華爾街日報》引述消息報道，指中國正調查馬雲旗下公司螞蟻集團去年快速獲批IPO的過程。據報，當局認為IPO獲批過程迅速頗不尋常。有消息更指，馬雲在相關調查結束前不被允許離境。 內媒報道指，北京當局正調...
2021-04-29
據美國海軍資料，事故於本周一在波斯灣北部的公海發生，那三艘伊朗快艇相信是伊朗革命衞隊旗下的近岸攻擊艇，高速駛近美軍軍艦「霹靂號」和巡邏艦「巴拉諾夫號」（USS Baranoff）。 軍方發表聲明稱：「...
2021-04-29
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天5座中高層E室，面積505方呎，兩房間隔，望市景，原叫價980萬，議價後以965萬沽出，呎價19109元，...
2021-04-29
美國聯儲局公開市場委員會今晨公佈議息結果，聯邦基金利率一如預期維持介乎0至0.25厘不變。會後聲明說，美國就業及整體經濟狀況正在改善；通脹上升，很大程度反映過渡的因素；金融狀況則仍然維持寬鬆。但儲局再...
2021-04-29
羅馬今晚歐霸四強首回合作客硬撼曼聯，客軍前鋒迪斯高與紅魔淵源甚深，早於○九年效力禾夫斯堡時已曾與後者交手，並在奧脫福取得個人首個歐聯入球，今晚重臨舊地有信心再取士哥。惟意國首都狼近況一般，加上近年遠征英國和波居多，而紅魔歐戰近四次與意大利球隊交手又不勝，今仗一於敲和。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周五凌晨3:00直播） 迪斯高於○九至一○球季歐聯分組賽代表禾夫斯堡兩戰曼聯各入一球，其中作客奧脫福一戰更替狼堡先開紀錄，是個人首個歐聯入球。此子之後轉投曼城六戰紅魔入五球，職業生涯歷來八次與紅魔交手共入七球。 迪斯高盼重溫舊夢 同時這...
2021-04-29
早前，英國Jato Dynamics數據分析公司，發表2020年度歐洲汽車的碳排放量New European Driving Circle(NEDC)為106.7g/km，雖然結果較歐盟原先訂下96g...
2021-04-27
古天樂、姜皓文等主演的新片《真·三國無双》前晚舉行首映禮，古仔憶述拍攝該片時意外受傷致眼球縫8針的過程；談到接種新冠疫苗的話題時，古仔就表示自己容易敏感，要先諮詢清楚醫生再作考慮。 古天樂前晚...
2021-04-29
香港的新冠肺炎疫情減退，連日沒有出現源頭不明的確診病例，已經具備「重新通關」條件。新加坡的疫情亦同樣放緩，港星兩地可說「門當戶對」，雙方商談已久的「旅遊氣泡」，上周水到渠成，兩地同意由五月二十六日起實施，讓兩地人流有序地互通。港府要把首個「旅遊氣泡」做到最好，當作「示範氣泡」，以便與澳門盡快建立氣泡。 特首林鄭月娥昨在立法會答問大會上表示，香港正與澳門政府探討「港澳旅遊氣泡」。她透露，上周出席博鰲亞洲論壇期間，與澳門特首賀一誠探討港澳通關的安排。照特首的說法，港澳仍然處於商討階段，相信彼此最大的關注，是香港能否繼續控制疫情。實際上，要求本港完全「清零」，較難做到，雙方應該合...
2021-04-29
繼上周日蔡明紹憑「無敵勇士」取得在港第四百W之後，昨晚谷戰就輪到鄭俊偉踏入新里程，因為他憑賀銘年策騎的「齊齊友福」取得從練後的第三百場頭馬，而且這是練者今季首場谷草頭馬，可謂有雙重意義。不過，鄭俊偉賽...
2021-04-29