﻿伊朗三快艇駛近美艦﻿﻿遭開火驅趕 ﻿

據美國海軍資料，事故於本周一在波斯灣北部的公海發生，那三艘伊朗快艇相信是伊朗革命衞隊旗下的近岸攻擊艇，高速駛近美軍軍艦「霹靂號」和巡邏艦「巴拉諾夫號」（USS Baranoff）。



軍方發表聲明稱：「美國軍艦上的人員多次透過駕駛台對駕駛台的無線電通訊和其他揚聲裝置，向對方發出警告，但那三艘快艇沒有理會，繼續高速靠近美軍艦。」據悉雙方最接近的時候，相距只有大約六十二米。



美軍軍艦「霹靂號」（USS Firebolt）人員多次開火示警，快艇就隨即駛走，與美艦保持安全距離。美方指出：「伊朗的行動增加了產生誤會及撞船的風險。美軍軍艦上的指揮官保留作出自衞的權利。」



