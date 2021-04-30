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東周投資會 (2021-04-30)

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內地通過《反食品浪費法》 發佈暴食片最高罰十萬

2021-04-30 列印
■一位從事吃播的直播主，被指身材出現巨變。網上圖片
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　　吃播直播去年造成一片亂象，不但存在「假食」以及鼓勵過量消費，更有吃播主在直播中途死亡。人的吃播被禁之後，寵物吃播等卻禁之不絕。中國當局昨日正式通過《反食品浪費法》,明文規定，製作、發佈及傳播暴飲暴食影片節目，最高罰十萬元人民幣。

　　據新華社指出，第十三屆全國人大常委會第二十八次會議周四表決通過《反食品浪費法》，自公佈日起實施。

　　食品生產經營者嚴重浪費最高罰五萬元；商家誘導或誤導消費者過量點餐最高罰一萬元；消費者點餐浪費可被餐廳收取廚餘垃圾處理費；公務活動用餐不得超過規定標準。不過，同時有罰亦有賞，法例更指「光盤行動」的消費者可得獎勵。

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