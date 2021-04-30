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東周投資會 (2021-04-30)

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拜登就職100天演說：繼續對華擺強硬姿態

2021-04-30 列印
　　美國總統拜登上任一百天的前夕，周四親自在國會參、眾兩院聯席會議上發表演說。他宣稱美國「再度起動」及 「再度領導世界」，並揚言美國會在印太地區擔當重要的軍事角色，抗衡中方的競爭，但他強調不是想與中、俄發生衝突。中國外交部就回應，拜登講法是缺乏自信的表現，望美方對華不要存有酸葡萄心理，更平和理性的看待中國發展。拜登在演說中反覆提到美、中競爭，是國家現時面對的最大外交政策挑戰。他指「我們正與中國和其他國家競爭，贏取二十一世紀」、「中國和其他國家正快速趕上」、「我們必須發展及支配未來的產品和科技」。另外，拜登演說時，副總統賀錦麗和眾議院女議長佩洛西都坐在其身後，是首次同時有兩位具政治影響力的女性同台。



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